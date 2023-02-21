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Підручного номіновано на приз "Головний сюрприз" чемпіонату світу в Обергофі

Фахівці відзначили паовернення українця на лижню.

Підручного номіновано на приз "Головний сюрприз" чемпіонату світу в Обергофі
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) висунув капітана чоловічої збірної України Дмитра Підручного в номінації "Головний сюрприз" чемпіоната світу в Обергофі.

31-річний уродженець Тернополя показав непогані результати, фінішувавши 5-м у спринті та 8-м у пас’юці. І це все незважаючи на те, що Дмитро тільки-но відновився після операції на коліні.

Серед номінантів українець опинився у справжньому розарії - окрім Підручного на нагороду претендують італійка Самуела Комола, шведка Лінн Перссон та представниця Німеччини Ганна Кебінгер.

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Проголосувати можна до 19:00 21 лютого у соціальних мережах IBU у Facebook та Instagram. Також голосування доступне і в Твіттері, там українець посідає третє місце з 17%.

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