Підручного номіновано на приз "Головний сюрприз" чемпіонату світу в Обергофі

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) висунув капітана чоловічої збірної України Дмитра Підручного в номінації "Головний сюрприз" чемпіоната світу в Обергофі.

31-річний уродженець Тернополя показав непогані результати, фінішувавши 5-м у спринті та 8-м у пас’юці. І це все незважаючи на те, що Дмитро тільки-но відновився після операції на коліні.

Серед номінантів українець опинився у справжньому розарії - окрім Підручного на нагороду претендують італійка Самуела Комола, шведка Лінн Перссон та представниця Німеччини Ганна Кебінгер.

Проголосувати можна до 19:00 21 лютого у соціальних мережах IBU у Facebook та Instagram. Також голосування доступне і в Твіттері, там українець посідає третє місце з 17%.