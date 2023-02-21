Підручного номіновано на приз "Головний сюрприз" чемпіонату світу в Обергофі

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) висунув капітана чоловічої збірної України Дмитра Підручного в номінації "Головний сюрприз" чемпіоната світу в Обергофі.
31-річний уродженець Тернополя показав непогані результати, фінішувавши 5-м у спринті та 8-м у пас’юці. І це все незважаючи на те, що Дмитро тільки-но відновився після операції на коліні.
Серед номінантів українець опинився у справжньому розарії - окрім Підручного на нагороду претендують італійка Самуела Комола, шведка Лінн Перссон та представниця Німеччини Ганна Кебінгер.
Проголосувати можна до 19:00 21 лютого у соціальних мережах IBU у Facebook та Instagram. Також голосування доступне і в Твіттері, там українець посідає третє місце з 17%.
Time for another vote! 🙌🏼— BMW IBU World Championships Biathlon (@IBU_WC) February 20, 2023
Which one of these athletes was your surpriser of the World Championships?#Oberhof23 #biathlon #biathlonfamily