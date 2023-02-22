В УАФ заявили, що на зимових зборах зіграно понад 30 договірних матчів

Заява від голови Комітету з етики та чесної гри організації.

У Туреччині та на Кіпрі продовжується підготовка команд із різних країн, які проводять значну кількість контрольних матчів.

Голова Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) Франческо Баранка заявив, що деякі з них можуть мати договірний характер.

"На жаль, серед цих матчів є й такі, які граються "на контору" (букмекерську, прим. LB.ua). Принаймні про це можна говорити, спираючись на моніторинг представників УАФ. На підставі цих даних можна говорити загалом про понад 30 матчів із високою ймовірністю маніпуляцій.

У таких матчах беруть участь клуби з різних країн. Часто вони організовуються дуже швидко, не анонсуються й проводяться за зачиненими дверима, а єдиними глядачами є агенти (вони часто беруть участь у схемі маніпуляцій) і бетінгові скаути.

Останні є необхідною частиною маніпуляцій, бо дають можливість робити ставки по всьому світу на матчі без будь-якої спортивної цінності", - цетує Баранку пресслужба УАФ.

"Можна говорити з високою долею ймовірності, що цього року в багатьох матчах ключем до маніпуляцій могли бути арбітри.

Варто відзначити, що тоді як в Україні намагаються зробити все, щоб захиститися від футбольної онкології, якою є договірні поєдинки, російські команди є активними учасниками матчів-привидів та договірних матчів.

Показово, що український футболіст, який був дискваліфікований в Україні за договірні матчі, зараз чекає чергової дискваліфікації тому, що наразі є гравцем однієї з таких російських команд. Його ФК "Факел" (Воронеж) є учасником значної кількості підозрілих матчів. Можемо констатувати, що футбольні шахраї з України переїжджають до Росії", - зазначив функціонер.

"УАФ продовжує боротьбу з маніпуляціями під час футбольних матчів, намагаючись також допомогти всім зацікавленим сторонам та асоціаціям інших країн. Також УАФ наполегливо бореться за блокування ставок (а отже, проти договірних матчів) у поєдинках за участю молоді або без конкретної цінності.

Саме так зазначено в Конвенції Маколіна, яку ратифікувала Україна", - додав італієць.