WADA оскаржить справу російської олімпійської чемпіонки у Спортивному арбітражному суді

Всесвітнє антидопінгове агентство наполягає на 4-річній дискваліфікації Валієвої.

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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозані у справі російської фігуристки, олімпійської чемпіонки Пекіна-2022 у командних змаганнях Каміли Валієвої, повідомляє пресслужба організації.

WADA має намір оскаржити рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету (ДАК) Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), згідно з яким спортсменку було визнано невинною у прийомі заборонених препаратів.

Наголошується, що організація наполягає на 4-річній дискваліфікації фігуристки.