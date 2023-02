Миколенко назвав свою головну проблему в "Евертоні"

Фото: EPA/UPG Віталій Миколенко

Крайній захисник "Евертона" Віталій Миколенко назвав свою головну проблему в англійському клубі на перших етапах зарубіжної кар'єри.

"У чому різниця між Україною та Англією? У всьому. Насамперед, у мові. Це була велика проблема для мене. Певною мірою вона продовжує існувати, тому що у кожного (гравця, - прим. LB.ua) різні акценти – нелегко ідеально всіх розуміти, але з кожним разом це вдається краще.

"Скаузький акцент (діалект, властивий жителям Ліверпуля, прим. LB.ua)? Це те саме, що й на Сході України (It's the same in the east of Ukraine, - оригінал на офіційному сайті, - прим. LB.ua). Я українець, можу розмовляти українською та російською, але коли їдеш на Схід країни, там інший акцент, інші назви для речей", - цитує Миколенко пресслужба "ірисок".

"Основний шлях, завдяки якому я вдосконалився - перегляд Netflix, а також перебування з одноклубниками. Намагаюся більше дивитися англійською, але якщо я втомився, то вмикаю українську озвучку з англійськими субтитрами.

Коли роблю це, то більше читаю англійською, ніж дивлюся саме шоу, тож це дуже допомогло мені.

Ще одна річ, яка допомогла, це те, що я перейшов з "Динамо" до "Евертона" – з клубу, який має велику культуру, фанбазу та багату історію, до клубу з такими самими якостями. Це трохи полегшило процес з погляду того, чого очікувати і що означає грати за таку велику команду", - зазначив українець.

