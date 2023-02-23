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Німеччина бойкотує чемпіонати світу-2023 з боксу

У Нью-Делі та Ташкенті не буде німецьких боксерів.

Німеччина бойкотує чемпіонати світу-2023 з боксу
Фото: gbboxing.org.uk

Німецька боксерська асоціація повідомила, що боксери з Німеччини не братимуть участі у жіночому та чоловічому чемпіонатах світу цього року.

Глава асоціації Міхаель Мюллер зазначив, що допуск російських та білоруських спортсменів до турніру не є головною причиною бойкоту змагань, повідомляє Sportschau.

Відсутність німецьких боксерів насамперед пов'язана з тим, що команда планує зосередитись на участі у ліцензійному європейському турнірі до Олімпіади-2024, який відбудеться у червні у Кракові (Польща).

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Відзначимо, Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск туди атлетів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, жіночий ЧС пройде в Нью-Делі (Індія) з 15 по 31 березня, чоловічий турнір - у Ташкенті (Узбекистан) з 1 по 14 травня.

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