Німеччина бойкотує чемпіонати світу-2023 з боксу

У Нью-Делі та Ташкенті не буде німецьких боксерів.

Німецька боксерська асоціація повідомила, що боксери з Німеччини не братимуть участі у жіночому та чоловічому чемпіонатах світу цього року.

Глава асоціації Міхаель Мюллер зазначив, що допуск російських та білоруських спортсменів до турніру не є головною причиною бойкоту змагань, повідомляє Sportschau.

Відсутність німецьких боксерів насамперед пов'язана з тим, що команда планує зосередитись на участі у ліцензійному європейському турнірі до Олімпіади-2024, який відбудеться у червні у Кракові (Польща).

Відзначимо, Україна бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через допуск туди атлетів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, жіночий ЧС пройде в Нью-Делі (Індія) з 15 по 31 березня, чоловічий турнір - у Ташкенті (Узбекистан) з 1 по 14 травня.