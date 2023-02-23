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Олімпійський комітет Австралії виступив за допуск росіян до Олімпіади-2024

У уряду Австралії альтернативна позиція.

Олімпійський комітет Австралії виступив за допуск росіян до Олімпіади-2024
Фото: МОК

Австралійський олімпійський комітет (АОК) підтримує допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпійським іграм-2024 у нейтральному статусі.

"Це складне та дуже складне питання. МОК має мандат на об'єднання світу за допомогою мирного змагання. Спорт дає нам цю надію.

AOC підтримує позицію МОК про те, що роль спорту полягає в тому, щоб об'єднати світ за допомогою мирного змагання, а роль спорту полягає у сприянні гармонії, а не у покаранні окремих спортсменів за політику та дії їхніх урядів.

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Ми не можемо дискримінувати спортсменів на підставі їхніх паспортів чи дій їхніх урядів", – цитує заяву АОС The Guardian.

Зазначимо, раніше уряд Австралії приєднався до інших країн, які виступили проти допуску росіян до Олімпіади у Парижі.

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