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Президент ПФЛ доповів, як справи до поновлення сезону

Усі клуби готуються, відмовників немає.

Президент ПФЛ доповів, як справи до поновлення сезону
Олександр Каденко
Фото: pfl.ua

Президент Професійної футбольної ліги Олександр Каденко розповів про підготовку команд до весняної частини сезону, а також про потенційних новачків наступного чемпіонату.

“На даний час – усі готуються до поновлення сезону. Відмовників немає. Звісно, є клуби, що відчувають труднощі, однак, сподіваємось, вони їх подолають.

Ми перейшли на режим “онлайн”, тож менеджерам клубів тепер не обов’язково їхати до столиці, щоб оформити заявку своїх команд. Деяким клубам, не приховуватиму, йдемо назустріч, якщо просять відтермінувати заявку на день-другий. Це не проблема”, - цетує Каденка sportarena.com.

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“Щодо потенційних новачків, то вже проходять атестацію "Лівий берег", "Поділля", "Агробізнес", "Вікторія", деякі аматорські колективи. Поки не готовий сказати, скільки команд заявиться на сезон-2023/24, однак вірю, що їх буде значно більше, ніж сьогодні", - зазначив функціонер.

Додамо, що ПФЛ організувала відкритий зимовий Кубок. У змаганні беруть участь сім команд – п’ять членів ПФЛ та два аматорські клуби.

Весняна частина сезону у Першій та Другій лігах стартує у квітні. Базова дата поновлення поєдинків – 8 квітня.

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