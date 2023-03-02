Сьогодні стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україну представлять всього 10 спортсменів

Сьогодні у Стамбулі стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні, на якому збірну України представлять 10 легкоатлетів.

Причому половина з них виступатиме у секторі для стрибків у висоту.

Така кількість українських спортсменів є найменшою за всю історію української легкої атлетики.

У рамках турніру пройдуть чотири змагальні дні.

Склад збірної України: