Сьогодні стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україну представлять всього 10 спортсменів

Сьогодні у Стамбулі стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні, на якому збірну України представлять 10 легкоатлетів.
Причому половина з них виступатиме у секторі для стрибків у висоту.
Така кількість українських спортсменів є найменшою за всю історію української легкої атлетики.
У рамках турніру пройдуть чотири змагальні дні.
Склад збірної України:
- Ярослава Магучих, стрибки у висоту
- Катерина Табашник, стрибки у висоту
- Юлія Левченко, стрибки у висоту
- Андрій Проценко, стрибки у висоту
- Вадим Кравчук, стрибки у висоту
- Юлія Лобан, п'ятиборство
- Станіслав Коваленко, біг на 60 метрів
- Ганна Плотіціна, біг на 60 метрів з бар'єрами
- Яна Гладійчук, стрибки з жердиною
- Роман Кокошко, штовхання ядра.