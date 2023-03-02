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Сьогодні стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україну представлять всього 10 спортсменів

Турнір пройде у Стамбулі.

Сьогодні стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україну представлять всього 10 спортсменів
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Стамбулі стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні, на якому збірну України представлять 10 легкоатлетів. 

Причому половина з них виступатиме у секторі для стрибків у висоту.

Така кількість українських спортсменів є найменшою за всю історію української легкої атлетики.

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У рамках турніру пройдуть чотири змагальні дні.

Склад збірної України:

  • Ярослава Магучих, стрибки у висоту
  • Катерина Табашник, стрибки у висоту
  • Юлія Левченко, стрибки у висоту
  • Андрій Проценко, стрибки у висоту
  • Вадим Кравчук, стрибки у висоту
  • Юлія Лобан, п'ятиборство
  • Станіслав Коваленко, біг на 60 метрів
  • Ганна Плотіціна, біг на 60 метрів з бар'єрами
  • Яна Гладійчук, стрибки з жердиною
  • Роман Кокошко, штовхання ядра.
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