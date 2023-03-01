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УАФ оновила список стадіонів, на яких можуть проходити матчі УПЛ

Додано сім нових арен.

УАФ оновила список стадіонів, на яких можуть проходити матчі УПЛ
НСК "Олімпійський"
Фото: НСК "Олімпійський"

Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений список стадіонів команд Української Прем’єр-ліги сезону-2022/23, на яких дозволено проведення матчів відповідно до вимог "Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану".

До нього увійшли 18 стадіонів. При цьому виконком УАФ додав у лонг-лист сім нових арен.

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Оновлений список стадіонів, на яких можуть проходити матчі УПЛ:

• НСК "Олімпійський", м. Київ;

• "Арена Львів", м. Львів;

• "Ворскла" ім. О.Бутовського, м. Полтава;

• "Чорноморець", м. Одеса;

• "Авангард", м. Ужгород;

• "Динамо" ім. В.Лобановського, м. Київ;

• "Колос", с. Ковалівка Київської обл.;

• КСК "Ніка", м. Олександрія Кіровоградської обл.;

• "НТК ім. В.Баннікова", м. Київ;

• "Оболонь Арена", м. Київ;

• "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича", м. Тернопіль;

• "Україна", м. Львів;

• "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;

• "Інгулець", смт Петрове Кіровоградської обл.;

• "Минай-Арена", с. Минай Закарпатської обл.;

• "Скіф", м. Львів;

• "Авангард", м. Рівне;

• "Зірка" ім. С.Березкіна, м. Кропивницький

Деякі зі стадіонів зможуть проводити матчі другого кола чемпіонату України із глядачами на трибунах. Це відбудеться у разі успішних переговорів УАФ з Міністерством молоді та спорту України та обласними військовими адміністраціями щодо допуску фанатів.

Додамо, що у списку допущених спортивних арен відсутні, зокрема, "Авангард" (Луцьк) та "Черкаси-Арена", а також арени команд УПЛ: "Дніпро-Арена" ("Дніпро-1"), ОСК "Металіст" ( "Металіст" і "Металіст 1925") і "Славутич-Арена" ("Зоря").

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