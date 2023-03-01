В Олімпійській спортивній конфедерації Німеччини не підтримують повернення росіян на міжнародну арену

Генеральний директор Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини (DOSB) Торстен Бурместер заявив, що ще не час припускати росіян до міжнародних турнірів.

"На наш погляд, зараз не час допускати спортсменів з російським чи білоруським паспортом до міжнародних змагань. Проте дискусія стала міжнародною.

Суть спорту – наводити мости, місія олімпійського руху – поєднувати людей у мирному змаганні. Нинішня ситуація по-різному оцінюється в інших частинах світу", – цитує Бурместера пресслужба DOSB.

"На так званій консультативній нараді МОК 19 січня більшість національних олімпійських комітетів висловилися за розгляд питання про допуск. Там ми чітко висловили свою позицію і сказали, що можемо уявити їхнє повернення – у разі ухвалення такого рішення – лише на дуже жорстких умовах.

Наприклад, має бути гарантований справжній нейтралітет, тобто справді не повинно бути прапорів, національних символів чи кольорів та виконання гімнів. Залишається зрозуміти, як щось подібне може бути гарантовано, - наголосив функціонер.

Нагадаємо, Харківська міськрада прийняла звернення щодо недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх