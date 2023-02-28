На даному етапі питання участі російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, не стоїть, - Удеа-Кастера

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера вкотре заявила про свій скептицизм щодо рішення дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь під нейтральними прапорами на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Свою заяву Удеа-Кастера зробила у Льєвені, де вона відвідала арену Stade Couvert Arena на зустрічі з українськими спортсменами, які базувалися у Франції після того, як тікали зі своєї країни після початку війни.

En ce 24 février, un déplacement à Liévin placé sous le signe du soutien de la France à l'Ukraine, de l'amitié sportive, de l'esprit de paix et de la solidarité dans la préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024 ⤵️ pic.twitter.com/62kH7snW5n — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) February 24, 2023

"Для нас на даному етапі питання участі російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, не стоїть. Це порушує цілу низку питань, які є дуже важливими для нас і які сьогодні викликають скептицизм", - цитує міністерку Inside the Games.

Удеа-Кастера також додала, що президент Франції Еммануель Макрон займатиметься цим питанням улітку цього року.

Нагадаємо, Франція надасть 1 млн євро допомоги українським спортсменам у підготовці до Олімпійських та Паралімпійських ігор-2024.