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На даному етапі питання участі російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, не стоїть, - Удеа-Кастера

Міністерка спорту Франції налаштована рішуче.

На даному етапі питання участі російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, не стоїть, - Удеа-Кастера
Амелі Удеа-Кастера
Фото: EPA/UPG

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера вкотре заявила про свій скептицизм щодо рішення дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь під нейтральними прапорами на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Свою заяву Удеа-Кастера зробила у Льєвені, де вона відвідала арену Stade Couvert Arena на зустрічі з українськими спортсменами, які базувалися у Франції після того, як тікали зі своєї країни після початку війни.

"Для нас на даному етапі питання участі російських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, не стоїть. Це порушує цілу низку питань, які є дуже важливими для нас і які сьогодні викликають скептицизм", - цитує міністерку Inside the Games.

Удеа-Кастера також додала, що президент Франції Еммануель Макрон займатиметься цим питанням улітку цього року.

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Нагадаємо, Франція надасть 1 млн євро допомоги українським спортсменам у підготовці до Олімпійських та Паралімпійських ігор-2024.

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