І другий поєдинок поспіль каталонці здобувають перемогу.

У рамках 23-го туру Ла Ліги "Жирона" грала в Країні Басків проти "Атлетика" і здобула перемогу - 3:2.

У старті гостей другий матч поспіль вийшов Віктор Циганков. Саме з точної передачі українця Алеш Гарсія відкрив рахунок у матчі.

Нагадаємо, у попередньому турі у протистоянні з "Альмерією" (6:2) Циганков також відзначився асистом. У тому матчі Віктор уперше вийшов у старті каталонців.

Намічається приємна для "Жирони" традиція – якщо Циганков у старті – чекай на перемогу "біло-червоних".

Зазначимо, після двох перемог поспіль "Жирона" віддалилася від зони вильоту і зараз посідає 11-те місце у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Атлетик" - "Жирона".