Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
ГоловнаСпорт

Циганков другий матч поспіль відзначається асистом за "Жирону"

І другий поєдинок поспіль каталонці здобувають перемогу.

Циганков другий матч поспіль відзначається асистом за "Жирону"
Віктор Циганков
Фото: gironafc.cat

У рамках 23-го туру Ла Ліги "Жирона" грала в Країні Басків проти "Атлетика" і здобула перемогу - 3:2.

У старті гостей другий матч поспіль вийшов Віктор Циганков. Саме з точної передачі українця Алеш Гарсія відкрив рахунок у матчі.

Нагадаємо, у попередньому турі у протистоянні з "Альмерією" (6:2) Циганков також відзначився асистом. У тому матчі Віктор уперше вийшов у старті каталонців.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Намічається приємна для "Жирони" традиція – якщо Циганков у старті – чекай на перемогу "біло-червоних".

Зазначимо, після двох перемог поспіль "Жирона" віддалилася від зони вильоту і зараз посідає 11-те місце у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Атлетик" - "Жирона".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також