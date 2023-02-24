"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

У суперники донецькому "Шахтарю" дістався нідерландський "Фейєнорд".

Перший матч "гірники" проведуть "вдома" у Варшаві 9 березня, поєдинок у відповідь відбудеться за тиждень, 16 березня.

Також варто зазначити, що "Арсенал" Олександра Зінченка жереб звів із португальським "Спортінгом".

Підсумки жеребкування: