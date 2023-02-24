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"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

Нідерландський "Фейєнорд".

"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

У суперники донецькому "Шахтарю" дістався нідерландський "Фейєнорд".

Перший матч "гірники" проведуть "вдома" у Варшаві 9 березня, поєдинок у відповідь відбудеться за тиждень, 16 березня.

Також варто зазначити, що "Арсенал" Олександра Зінченка жереб звів із португальським "Спортінгом".

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Підсумки жеребкування:

  • "Уніон Берлін" (Німеччина) - "Юніон" (Бельгія)
  • "Севілья" (Іспанія) - "Фенербахче" (Туреччина)
  • "Ювентус" (Італія) - "Фрайбург" (Німеччина)
  • "Байєр" (Німеччина) - "Ференцварош" (Угорщина)
  • "Спортінг" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Бетіс" (Іспанія)
  • "Рома" (Італія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
  • "Шахтар" (Україна) - "Фейєнорд" (Нідерланди).
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