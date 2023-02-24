"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
У суперники донецькому "Шахтарю" дістався нідерландський "Фейєнорд".
Перший матч "гірники" проведуть "вдома" у Варшаві 9 березня, поєдинок у відповідь відбудеться за тиждень, 16 березня.
Також варто зазначити, що "Арсенал" Олександра Зінченка жереб звів із португальським "Спортінгом".
Підсумки жеребкування:
- "Уніон Берлін" (Німеччина) - "Юніон" (Бельгія)
- "Севілья" (Іспанія) - "Фенербахче" (Туреччина)
- "Ювентус" (Італія) - "Фрайбург" (Німеччина)
- "Байєр" (Німеччина) - "Ференцварош" (Угорщина)
- "Спортінг" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Бетіс" (Іспанія)
- "Рома" (Італія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
- "Шахтар" (Україна) - "Фейєнорд" (Нідерланди).