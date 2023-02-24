Україна піднялася одразу на дві позиції у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Цьому сприяли як "Шахтар", так і "Дніпро-1".

Напередодні завершилася стадія 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА.

За підсумками матчів-відповідей представництво України в цих двох євротурнірах скоротилося вдвічі - "Шахтар" пройшов далі в ЛЕ, а "Дніпро-1" завершив свій виступ у ЛК.

Завдяки нічиїй дніпрян з АЕКом (+1 очко) та проходу "гірників" (+1 бонусне очко) Україна додала до рейтингу +0.400 бала, і сезонний набір збільшився до 5.500, це 21 місце в єврокампанії сезону-2022/23.

У 5-річному рейтингу, який набуде завершеного вигляду на початку червня, Україна набрала 29.300 і піднялася на 14-е місце, випередивши одразу і Чехію, і Норвегію, у яких не залишилося представників у єврокубках.

Поточна позиція (як і 15-та) дозволяє Україні гарантовано зберегти представництво п'яти команд від країни в єврокубках сезону-2024/25, причому 2 клуби, як і раніше, братимуть участь у Лізі чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2023.

Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25).