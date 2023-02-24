Суд відмовився розглядати апеляцію Росії на усунення від турнірів під егідою ФІФА і УЄФА

Апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо усунення від міжнародних турнірів російських клубів та збірних з боку ФІФА та УЄФА не було розглянуто Верховним судом Швейцарії, повідомляється на сайті dynamo.kiev.ua.

"Апеляція була подана невчасно і, отже, не може бути розглянута. Тому суддя оголосив звернення неприпустимим. Жодні витрати не стягуються і не присуджуються. Це рішення доводиться до відома сторін і CAS", — йдеться у заяві суду.

Зазначається, що за правилами суду на подання апеляції РФС мав 30 днів, але не уклався у відведені терміни. Таким чином Федеральний верховний суд Швейцарії не задовольнив заяву російської сторони.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі у міжнародних змаганнях ще 28 лютого минулого року.

РФС подав апеляції до CAS на ці рішення, вони були відхилені влітку 2022-го більшістю голосів суддівської колегії. Верховний суд Швейцарії є найвищою інстанцією для оскарження рішень CAS.