Збірна України фінішувала у топ-5 чемпіонату світу з лижної акробатики

На чемпіонаті світу зі сноуборду та лижної акробатики, що проходить на гірськолижному курорті грузинського Бакуріані, збірна України з лижної акробатики фінішувала у першій п'ятірці медального заліку.
У скарбничці нашої команди – дві нагороди.
Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк вибороли бронзові медалі у командному турнірі.
Крім того, Новосад здобула медаль такої ж гідності в особистому турнірі.
Медальний залік чемпіонату світу-2023 з лижної акробатики.
- Китай – 1 золото, 1 срібло, 1 бронза
- США – 1 золото, 1 срібло
- Швейцарія – 1 золото
- Австралія – 1 срібло
- Україна – 2 бронзи.