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Збірна України фінішувала у топ-5 чемпіонату світу з лижної акробатики

У скарбничці нашої команди 2 медалі.

Збірна України фінішувала у топ-5 чемпіонату світу з лижної акробатики
Фото: facebook.com/skifederation.ukraine

На чемпіонаті світу зі сноуборду та лижної акробатики, що проходить на гірськолижному курорті грузинського Бакуріані, збірна України з лижної акробатики фінішувала у першій п'ятірці медального заліку.

У скарбничці нашої команди – дві нагороди.

Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк вибороли бронзові медалі у командному турнірі.

Крім того, Новосад здобула медаль такої ж гідності в особистому турнірі.

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Медальний залік чемпіонату світу-2023 з лижної акробатики.

  1. Китай – 1 золото, 1 срібло, 1 бронза
  2. США – 1 золото, 1 срібло
  3. Швейцарія – 1 золото
  4. Австралія – 1 срібло
  5. Україна – 2 бронзи.
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