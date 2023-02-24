Збірна України фінішувала у топ-5 чемпіонату світу з лижної акробатики

На чемпіонаті світу зі сноуборду та лижної акробатики, що проходить на гірськолижному курорті грузинського Бакуріані, збірна України з лижної акробатики фінішувала у першій п'ятірці медального заліку.

У скарбничці нашої команди – дві нагороди.

Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк вибороли бронзові медалі у командному турнірі.

Крім того, Новосад здобула медаль такої ж гідності в особистому турнірі. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Медальний залік чемпіонату світу-2023 з лижної акробатики.