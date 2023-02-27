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Після війни "Шахтар" викупить у "Челсі" Мудрика, - Срна

Сміливе висловлювання від директора клубу.

Після війни "Шахтар" викупить у "Челсі" Мудрика, - Срна
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

Директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна висловив сміливу теорію щодо продовження кар'єри колишнього гравця донецького клубу Михайла Мудрика.

"Ринок визначав ціну, а не я чи наш президент. Мудрик – один із найкращих гравців Європи на своїй позиції після Мбаппе та Вінісіуса. Якщо хтось хоче купити гравця у "Шахтаря", він має нас поважати. Ми знаємо, як продавати і як купувати футболістів.

Михайло – вихованець нашої академії, чудова людина, чудовий гравець. На жаль, зараз у "Челсі" він не в хорошому настрої, але у нього є всі якості, щоб бути одним з найкращих гравців Прем'єр-ліги у найближчі кілька років", - заявив Срна в інтерв'ю Football Ramble.

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"Мудрик нещасливий у "Челсі", і ми не можемо звинувачувати його у цьому. "Сині" зараз безладно, вони не вигравали більше місяця, і незрозуміло, звідки прийде їхня наступна перемога. Тим часом клуб, до якого міг перейти Мудрик, "Арсенал" на вершині АПЛ.

Ми не можемо не думати, що Михайло, можливо, хотів би приєднатися до "канонірів". Зрештою, не біда, після війни "Шахтар" викупить Мудрика", - впевнений директор "гірників".

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