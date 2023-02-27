Українські дзюдоїсти здобули три медалі на Кубку Європи

Турнір проходив у Варшаві.

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У столиці Польщі Варшаві завершився Відкритий Кубок Європи з дзюдо.

Успішно виступили українські борці. У скарбничці збірної України – три медалі.

Золоту медаль виграла Юлія Гребоніжко (до 63 кг), яка перемогла у фіналі представницю Франції Раніа Дрід.

У ваговій категорії до 66 кг "бронзу" виграв Данило Хлопецький. Українець виявився сильнішим у бронзовому фіналі британця Міхаела Фрієра.

Нагороду аналогічної гідності завоював Михайло Свідрак (до 81 кг). Українець у втішному фіналі переміг представника Швейцарії Лукаса Віттвера.

У загальнокомандному заліку збірна України посіла 5 місце.