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В АПЛ відбулося українське дербі

"Арсенал" знищив "Евертон".

В АПЛ відбулося українське дербі
"Арсенал"
Фото: EPA/UPG

У гонитві за першим за останні 19 років титулом чемпіона Англійської прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" у рамках перенесеного матчу 7-го туру приймав "Евертон".

Один проти одного на полі "Емірейтс" зійшлися Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

Саме українці на 40-й хвилині стали безпосередніми учасниками першого голу у матчі – Зінченко віддав результативний пас на Букайо Сака, якому не зумів перешкодити Миколенко – 1:0.

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До перерви "каноніри" встигли ще раз забити, а у другій 45-хвилинці довели рахунок до розгромного – 4:0.

"Арсенал" продовжує залишатися на вершині турнірної таблиці, а "Евертон" все більше засмоктує у трясовину боротьби за виживання – за 13 турів до фінішу "іриски" розташувалися на 18-му місці.

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