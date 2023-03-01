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Віцепрезидент ФТУ висловився про рішення ATP та WTA продовжувати допускати росіян та білорусів до турнірів

На ATP та WTA зараз не можна вплинути.

Віцепрезидент ФТУ висловився про рішення ATP та WTA продовжувати допускати росіян та білорусів до турнірів
Євген Зукін
Фото: ФТУ

Виконавчий директор і віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін висловився щодо ситуації з санкціями щодо росіян та білорусів.

"Ми з паном Вадимом Гутцайтом (міністр молоді та спорту України, - прим.LB.ua) просто перекидуємо м’яч один до одного, і мені це не дуже подобається. У нас абсолютно однакова позиція щодо повного відсторонення росіян і білорусів. Ми всі намагаємось цього досягти. Але, зважаючи на те, що нам цього навіть разом це не вдається, то в нас починається наша улюблена українська історія "знайди винного".

Зі свого боку ми робимо все можливе, аби цього досягнути. Наша позиція з цього приводу публічна з перших днів війни. Рік пройшов, але вона є однозначною. Ми вважаємо, що всі росіяни та білоруси представляють свої країни. Поки йде війна, вони повинні бути ізольовані в межах своїх країн, а не виступати на найбільших спортивних майданчиках", - цетує Зукіна suspilne.media.

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"Чи можна зараз вплинути на WTA і АТР? Якщо коротко, то ні. Адже є повний консенсус між АТР і WTA про те, що тенісисти не є представниками країн, а виступають індивідуально. У гравців є контракти з АТР і WTA, тобто ці організації є роботодавцями. АТР і WTA є профспілками, які захищають інтереси своїх гравців, незалежно від їхньої національності.

Це я переказую їхню позицію та аргументи, на які вони спираються і від яких не відходитимуть. Вони підтримують гравців, аби ті продовжували грати, бо кожен із них переживає: якщо його уряд скоїть щось погане, то завтра це буде він – той, кого відсторонять.

Вони будуть триматись один за одного. Якщо буде три-чотири українські гравці, які будуть проти, то вони будуть в абсолютній меншості. Це проблема. Адже демократія працює так, що більшість вирішує за меншість", – зауважив виконавчий директор ФТУ.

Також Зукін зазначив, що за бойкотування ігор українців можуть штрафувати, а розмір фінансового покарання може бути від десяти тисяч доларів.

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