Віцепрезидент ФТУ висловився про рішення ATP та WTA продовжувати допускати росіян та білорусів до турнірів

Виконавчий директор і віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін висловився щодо ситуації з санкціями щодо росіян та білорусів.

"Ми з паном Вадимом Гутцайтом (міністр молоді та спорту України, - прим.LB.ua) просто перекидуємо м’яч один до одного, і мені це не дуже подобається. У нас абсолютно однакова позиція щодо повного відсторонення росіян і білорусів. Ми всі намагаємось цього досягти. Але, зважаючи на те, що нам цього навіть разом це не вдається, то в нас починається наша улюблена українська історія "знайди винного".

Зі свого боку ми робимо все можливе, аби цього досягнути. Наша позиція з цього приводу публічна з перших днів війни. Рік пройшов, але вона є однозначною. Ми вважаємо, що всі росіяни та білоруси представляють свої країни. Поки йде війна, вони повинні бути ізольовані в межах своїх країн, а не виступати на найбільших спортивних майданчиках", - цетує Зукіна suspilne.media. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Чи можна зараз вплинути на WTA і АТР? Якщо коротко, то ні. Адже є повний консенсус між АТР і WTA про те, що тенісисти не є представниками країн, а виступають індивідуально. У гравців є контракти з АТР і WTA, тобто ці організації є роботодавцями. АТР і WTA є профспілками, які захищають інтереси своїх гравців, незалежно від їхньої національності.

Це я переказую їхню позицію та аргументи, на які вони спираються і від яких не відходитимуть. Вони підтримують гравців, аби ті продовжували грати, бо кожен із них переживає: якщо його уряд скоїть щось погане, то завтра це буде він – той, кого відсторонять.

Вони будуть триматись один за одного. Якщо буде три-чотири українські гравці, які будуть проти, то вони будуть в абсолютній меншості. Це проблема. Адже демократія працює так, що більшість вирішує за меншість", – зауважив виконавчий директор ФТУ.

Також Зукін зазначив, що за бойкотування ігор українців можуть штрафувати, а розмір фінансового покарання може бути від десяти тисяч доларів.