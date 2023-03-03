Санітра прокоментував старт чергового етапу Кубка світу з біатлону

Старший тренер чоловічої команди України з біатлону Юрай Санітра прокоментував виступ чоловіків у спринті на етапі Кубка світу у Нове Место.

Словацький фахівець залишився задоволеним результатом стартової гонки етапу.

"Після чемпіонату світу була невеличка пауза, під час якої не всі могли адекватно тренуватися. Тому скажу, що якщо дивитися на результат командний сьогодні, то можемо бути задоволені.

На сьогодні, після цієї паузи, не всі можуть бути задоволені, хтось чекав від нас більшого. Але як команда ми достойно виступили в нелегких умовах, особливо тих, які були на стрільбі"., - цетує Санітру suspilne.media. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Якщо дивитися на індивідуальні результати, то Антон Дудченко пробіг сьогодні хороший старт. Він фізично почував себе добре, та й зі стрільбою впорався в нелегких умовах. Але не все сьогодні було гаразд з матеріально-технічним забезпеченням. Тому я думаю, що Антон міг бути вище 17-го місця.

Трохи помилилися з лижами, і цей фактор зіграв на те, що він не зміг поборотися за першу десятку", - відзначив словак.

"Дмитро Підручний показав хороший хід. Він легко рухався на трасі, але неправильно відреагував на вітер під час стрільби, тому мав дві хиби на першому вогневому рубежі.

Артем Прима приїхав сюди не в найкращому фізичному стані. Трохи потрібно допрацювати, тому й час на трасі не був такий, який ми б хотіли бачити.

Богдан Цимбал стартував в останній групі, тому й умови були трохи гірші. Траса була розбита. Він впорався зі стрільбою, але показав лише середній рівень своїх можливостей.

Денис Насико від початку не був таким, яким я його бачив на чемпіонаті світу. Він забагато програв на трасі та зі стрільбою не впорався", - підсумував наставник чоловічьої збірної.

Додамо, що сьогодні аналогічною гонкою у жінок етап у Нове-Место буде продовжено.