Українець Коробов продовжує утримувати лідерство чемпіонату Європи з шахів

В Врнячка-Баня (Сербія) триває індивідуальний чемпіонат Європи з шахів.

Після шести турів пальму першості продовжує утримувати українець Антон Коробов, котрий вперше втратив очки на турнірі. Його суперником був Тай Дай Ван Нгуєн із Чехії, і партія завершилася внічию.

Стільки ж балів (5,5) набрав грецький шахіст Стаматіс Куркулос-Ардітіс

По 5 балів набрало ще кілька шахістів, у тому числі два українці - ексчемпіон світу Руслан Пономарьов та Віталій Бернадський, а також суперник Коробова з 6-го туру Тай Дай Ван Нгуєн.

Чемпіонат Європи відбувається за швейцарською системою в 11 турів і є відбірковим змаганням на Кубок світу-2023, який відбудеться влітку у столиці Азербайджану Баку.