Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
ГоловнаСпорт

Українець Коробов продовжує утримувати лідерство чемпіонату Європи з шахів

У топ-5 ще двоє українців.

Українець Коробов продовжує утримувати лідерство чемпіонату Європи з шахів
Антон Коробов
Фото: скриншот

В Врнячка-Баня (Сербія) триває індивідуальний чемпіонат Європи з шахів.

Після шести турів пальму першості продовжує утримувати українець Антон Коробов, котрий вперше втратив очки на турнірі. Його суперником був Тай Дай Ван Нгуєн із Чехії, і партія завершилася внічию.

Стільки ж балів (5,5) набрав грецький шахіст Стаматіс Куркулос-Ардітіс

Підписуйтесь на наш Youtube канал

По 5 балів набрало ще кілька шахістів, у тому числі два українці - ексчемпіон світу Руслан Пономарьов та Віталій Бернадський, а також суперник Коробова з 6-го туру Тай Дай Ван Нгуєн.

Чемпіонат Європи відбувається за швейцарською системою в 11 турів і є відбірковим змаганням на Кубок світу-2023, який відбудеться влітку у столиці Азербайджану Баку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також