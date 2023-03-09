"Прометей" здобув чергову перемогу в Єврокубку та продовжує очолювати групу

У рамках 15-го туру Єврокубка "Прометей" зустрічався на виїзді з німецьким "Ульмом" та здобув перемогу – 83:78 ((20:21, 20:18, 24:17, 19:22).

Прометей:

Зазначимо, що українська команда очолює турнірну таблицю групи А, маючи 11 перемог.