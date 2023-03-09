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"Прометей" здобув чергову перемогу в Єврокубку та продовжує очолювати групу

Був обіграний німецький "Ульм".

"Прометей" здобув чергову перемогу в Єврокубку та продовжує очолювати групу
"Прометей"
Фото: БК "Прометей"

У рамках 15-го туру Єврокубка "Прометей" зустрічався на виїзді з німецьким "Ульмом" та здобув перемогу – 83:78 ((20:21, 20:18, 24:17, 19:22).

Прометей:

Зазначимо, що українська команда очолює турнірну таблицю групи А, маючи 11 перемог.

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