"Кривбас" відмовився грати із "Шахтарем" у Львові

"Кривбас" відмовив "Шахтарю" у перенесенні матчу 17-го туру УПЛ із Кривого Рогу до Львова, повідомляє xsport.ua.

"Гірники" зверталися із проханням зміни місця проведення зустрічі. Причина - у важкій логістиці у зв'язку з попереднім поєдинком із "Фейєноордом" у Лізі Європи. Але донецький клуб отримав відмову.

Зазначимо, що попередні ігри з "Минаєм" та "Металістом 1925" "Шахтар" також провів у Львові. Це попри те, що закарпатці були номінальними господарями.

Додамо, що "Кривбас" проводить свої матчі на стадіоні "Гірник".