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"Кривбас" відмовився грати із "Шахтарем" у Львові

"Гірникам" доведеться грати на "Гірнику".

"Кривбас" відмовився грати із "Шахтарем" у Львові
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

"Кривбас" відмовив "Шахтарю" у перенесенні матчу 17-го туру УПЛ із Кривого Рогу до Львова, повідомляє xsport.ua.

"Гірники" зверталися із проханням зміни місця проведення зустрічі. Причина - у важкій логістиці у зв'язку з попереднім поєдинком із "Фейєноордом" у Лізі Європи. Але донецький клуб отримав відмову.

Зазначимо, що попередні ігри з "Минаєм" та "Металістом 1925" "Шахтар" також провів у Львові. Це попри те, що закарпатці були номінальними господарями.

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Додамо, що "Кривбас" проводить свої матчі на стадіоні "Гірник".

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