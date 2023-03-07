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Збірна України – на 12-му місці у медальному заліку чемпіонату Європи з легкої атлетики

У скарбничці "синьо-жовтої" команди – 4 медалі.

Ярослава Магучіх і Катерина Табашник
Фото: Facebook
Ярослава Магучіх і Катерина Табашник

Збірна України посіла 12-е місце у медальному заліку чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, що відбувся 2–5 березня у турецькому Стамбулі.

"Синьо-жовта" команда здобула 4 медалі - 1 "золото", 1 "срібло" та 2 "бронзи".

75% усіх нагород українцям приніс сектор для стрибків у висоту. У жінок Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи (1.98 м), а Катерина Табашник (1.94 м) виборола "бронзу".

Віцечемпіоном континенту став стрибун у висоту Андрій Проценко (2.29 м).

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Ще одну "бронзу" приніс у скарбничку команди Роман Кокошко, який став третім у штовханні ядра (21.84 м).

Переможцем у медальному заліку стала збірна Норвегії (4-1-0). А найбільше медалей вибороли дві команди – Нідерландів та Польщі – по 7.

Чемпіонат Європи 2023 року з легкої атлетики (у приміщенні). Стамбул, Турція).

Медальний залік.

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