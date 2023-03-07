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FIG усунула голову Всеросійської федерації гімнастики через її висловлювання після Олімпіади-2020

Вінер-Усманову усунули від міжнародних турнірів на два роки.

FIG усунула голову Всеросійської федерації гімнастики через її висловлювання після Олімпіади-2020
Ірина Вінер-Усманова
Фото: rsport.ru

Дисциплінарна комісія Фонду гімнастичної етики (GEF) усунула голову Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФГГ), головного тренера збірної Росії Ірину Вінер-Усманову від роботи на міжнародних турнірах терміном на 2 роки. Про це йдеться у релізі пресслужби Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

В цей період Вінер не дозволяється брати участь або бути акредитованою на будь-яку роль у міжнародних змаганнях, включаючи роботу як тренера, глави делегації або іншу офіційну роль на міжнародному змаганні в будь-якому заході під егідою FIG.

"Період (усунення, - прим. LB.ua) буде відраховуватись через один день після скасування захисних заходів FIG, пов'язаних із ситуацією в Україні, за умови, що захисні заходи FIG будуть зняті протягом п'яти років з дня ухвалення цього рішення", - йдеться у заяві.

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Усунення Вінер-Усманової пов'язане з її публічними заявами після Олімпіади-2020, де її підопічна Діна Аверіна стала "лише" віцечемпіонкою. Висловлювання головного тренера збірної Росії визнані образливими та порушуючими правила FIG.

Нагадаємо, 4 березня FIG продовжила термін дискваліфікації російських та білоруських гімнастів.

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