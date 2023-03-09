Промоутер Усика встановив фінальний дедлайн на організацію бою з Ф'юрі

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що переговори щодо організації бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) мають завершитися цього тижня.

"Ми маємо дедлайн, встановлений санкційними організаціями. Якщо до того часу не буде домовленостей, тоді нам потрібно буде розбиратися з обов'язковим претендентом (за версією IBF хорватом Філіпом Хрговичем, - прим. LB.ua).

"9 березня я зустрінуся з Френком Ворреном (со-промоутер британця), намагатимемося якось залагодити це питання. Вийде чи ні… Щось може змінитись, але у разі того, що все залишиться як є, тоді ми йдемо до обов'язкового претендента", - заявив Красюк в інтерв'ю YuoTube-каналу Second Out.