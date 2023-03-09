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Українські спортивні федерації підписали звернення до МОК щодо участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях

Реакції МОК на це ззвернення поки немає.

Українські спортивні федерації підписали звернення до МОК щодо участі росіян та білорусів у міжнародних змаганнях
Фото: Пресслужба НОК

Національні федерації з олімпійських видів спорту підписали звернення до Міжнародного олімпійського комітету (МОК). В ньому від МОК вимагають не допускати до міжнародних змагань спортсменів з Росії та Білорусі до завершення збройної агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Таким чином на нараді за участі президента НОК України, окремих членів виконкому НОК України та представників всеукраїнських федерацій з олімпійських видів спорту була сформована єдина позиція олімпійського руху України в питанні недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

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"Тримаємо наш фронт і робимо все для того, щоб спортсменів РФ та РБ не допустили до міжнародних змагань у будь-якому статусі, навіть у нейтральному", - зазначив президент НОК України Вадим Гутцайт.

Раніше Харківська міськрада прийняла звернення до міжнародних організацій та міст-партнерів Харкова. У ньому вона наголошує на необхідності недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та Азійських іграх. 

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