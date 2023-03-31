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Хейні та Ломаченко влаштували першу битву поглядів

Американець і українець зустрілися віч-на-віч після офіційного анонсу бою.

Хейні та Ломаченко влаштували першу битву поглядів
Девін Хейні та Василь Ломаченко
Фото: Top Rank Boxing

Непереможений абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29–0, 15 KO) у своєму найближчому бою зустрінеться в ринзі з 

колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченко (17-2, 11 КО).

Нещодавно їхній поєдинок був офіційно анонсований і має відбутися 20 травня у Лас-Вегасі (США) на MGM Grand Garden Arena.

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Напередодні суперники провели першу пресконференцію, присвячену майбутньому бою. Також бійці влаштували традиційну битву поглядів, повідомляє isport.ua.

Хейні та Ломаченко спокійно поводилися під час психологічної дуелі.

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