Американець і українець зустрілися віч-на-віч після офіційного анонсу бою.

Непереможений абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29–0, 15 KO) у своєму найближчому бою зустрінеться в ринзі з

колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченко (17-2, 11 КО).

Нещодавно їхній поєдинок був офіційно анонсований і має відбутися 20 травня у Лас-Вегасі (США) на MGM Grand Garden Arena.

Напередодні суперники провели першу пресконференцію, присвячену майбутньому бою. Також бійці влаштували традиційну битву поглядів, повідомляє isport.ua.

Хейні та Ломаченко спокійно поводилися під час психологічної дуелі.