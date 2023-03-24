"Челсі" організує благодійний матч на підтримку України

"Пенсіонери" запропонували провести матч на "Стемфорд Брідж".

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"Челсі" запропонував провести матч зі збору коштів для України на "Стемфорд Брідж", повідомляє The Evening Standard.

Зазначається, що співвласник "Челсі" Тодд Белі погодився на організацію матчу спільно з благодійною організацією Football for Ukaraine, заснованою українським захисником "Арсеналу" Олександром Зінченком.

Очікується, що у матчі зіграють українські легіонери клубів АПЛ: Зінченко, Михайло Мудрік ("Челсі"), Віталій Міколенко ("Евертон") та Ілля Забарний ("Борнмут"). Формат матчу та склади команд поки невідомі.

За інформацією, поєдинок відбудеться у першій половині серпня.