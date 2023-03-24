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Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у сезоні в НБА

І отримав індівідуальну нагороду від "Шарлотт".

Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у сезоні в НБА
Святослав Михайлюк
Фото: НБА

У рамках регулярного чемпіонату НБА атакуючий захисник "Шарлотт Горнетс" Святослав Михайлюк за півгодини, проведені на паркеті в матчі проти "Нового Орлеана" (96:115), набрав 15 очок, зробив 2 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення.

Гравець збірної України став другим за результативністю гравцем своєї команди, поступившись лише Пі Джею Вашингтону (18 очок + 2 підбирання + 2 асисти).

Проте, "Шарлотт" визнав саме Михайлюка найкращим гравцем матчу у складі своєї команди.

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Додамо, що для українця це 11-й матч за "Шарлотт" після обміну. У поточному сезоні Святослав у середньому проводить на майданчику 14 хвилин, набираючи 5,7 очка, 1,1 підбирання, 0,9 передачі та 0,3 перехоплення.

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