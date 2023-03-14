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У WTA відповіли на звинувачення Цуренко

Раніше українка знялася з поєдинку на великому турнірі в Індіан-Веллсі.

У WTA відповіли на звинувачення Цуренко
Фото: champion.com.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відповіла на звинувачення української тенісистки Лесі Цуренко, яка зазнала панічної атаки після спілкування з головою організації Стівом Саймоном, внаслідок чого відмовилася проводити матч 1/16 фіналу на турнірі WTA в Індіан-Веллсі проти білоруської тенісистки Арини Соболенко.

У заяві не підтвердили і не спростували слова Саймона, озвучені українкою в інтерв'ю, обмежившись тими самими тезами, які вже вимовили раніше.

"Спочатку ми визнаємо емоції Лесі та всіх наших українських спортсменів, з якими вони продовжують справлятися у цей дуже важкий період часу. Ми є свідками жахливої війни, яка продовжує приносити непередбачені обставини і впливають на далекосяжні наслідки, що впливають на світ, а також світовий тур WTA та його учасників.

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WTA постійно демонструвала нашу повну підтримку України та рішуче засуджує дії російського уряду. При цьому основний принцип WTA залишається таким, що гарантує, що окремі спортсмени можуть брати участь у професійних тенісних змаганнях на основі їх здібностей і без будь-якої форми дискримінації, і не будуть покарані через рішення, ухвалені керівництвом їхньої країни", - сказано у заяві.

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