У WTA відповіли на звинувачення Цуренко

Раніше українка знялася з поєдинку на великому турнірі в Індіан-Веллсі.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відповіла на звинувачення української тенісистки Лесі Цуренко, яка зазнала панічної атаки після спілкування з головою організації Стівом Саймоном, внаслідок чого відмовилася проводити матч 1/16 фіналу на турнірі WTA в Індіан-Веллсі проти білоруської тенісистки Арини Соболенко.

У заяві не підтвердили і не спростували слова Саймона, озвучені українкою в інтерв'ю, обмежившись тими самими тезами, які вже вимовили раніше.

"Спочатку ми визнаємо емоції Лесі та всіх наших українських спортсменів, з якими вони продовжують справлятися у цей дуже важкий період часу. Ми є свідками жахливої війни, яка продовжує приносити непередбачені обставини і впливають на далекосяжні наслідки, що впливають на світ, а також світовий тур WTA та його учасників.

WTA постійно демонструвала нашу повну підтримку України та рішуче засуджує дії російського уряду. При цьому основний принцип WTA залишається таким, що гарантує, що окремі спортсмени можуть брати участь у професійних тенісних змаганнях на основі їх здібностей і без будь-якої форми дискримінації, і не будуть покарані через рішення, ухвалені керівництвом їхньої країни", - сказано у заяві.