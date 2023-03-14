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Форум спортсменів ANOCA підтримав пропозицію щодо повернення до змагань російських та білоруських спортсменів

Захід відбувся в Алжирі.

Форум спортсменів ANOCA підтримав пропозицію щодо повернення до змагань російських та білоруських спортсменів

Понад 100 учасників Форуму спортсменів Асоціації національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA), що відбувся в Алжирі, висловили одностайну підтримку резолюції Виконавчої ради ANOCA допустити під нейтральним прапором спортсменів з Росії та Білорусії до міжнародних змагань, у тому числі до Олімпійських ігор-2024 у Парижі, повідомляє insidethegames.biz.

"Політика не повинна чинити тиск на спорт, щоб він відмовився від своїх фундаментальних цінностей солідарності та єдності", - зазначали члени комісій спортсменів ANOCA.

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Нагадаємо, МОК "вивчає шляхи" повернення спортсменів із Росії та Білорусі до змагань на "суворих умовах" нейтралітету.

У свою чергу група з 35 країн, включаючи Оргкомітет Парижа-2024, підписала колективну заяву, яка закликає МОК внести ясність у визначення "нейтралітету" для російських та білоруських спортсменів.

Крім того, позиція МОК щодо Росії та Білорусії викликала гнівну реакцію НОК України, який разом із Латвією пригрозив бойкотом Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо на них буде допущено російських та білоруських спортсменів.

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