Форум спортсменів ANOCA підтримав пропозицію щодо повернення до змагань російських та білоруських спортсменів

Понад 100 учасників Форуму спортсменів Асоціації національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA), що відбувся в Алжирі, висловили одностайну підтримку резолюції Виконавчої ради ANOCA допустити під нейтральним прапором спортсменів з Росії та Білорусії до міжнародних змагань, у тому числі до Олімпійських ігор-2024 у Парижі, повідомляє insidethegames.biz.

"Політика не повинна чинити тиск на спорт, щоб він відмовився від своїх фундаментальних цінностей солідарності та єдності", - зазначали члени комісій спортсменів ANOCA.

Нагадаємо, МОК "вивчає шляхи" повернення спортсменів із Росії та Білорусі до змагань на "суворих умовах" нейтралітету.

У свою чергу група з 35 країн, включаючи Оргкомітет Парижа-2024, підписала колективну заяву, яка закликає МОК внести ясність у визначення "нейтралітету" для російських та білоруських спортсменів.

Крім того, позиція МОК щодо Росії та Білорусії викликала гнівну реакцію НОК України, який разом із Латвією пригрозив бойкотом Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо на них буде допущено російських та білоруських спортсменів.