Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
На станції "Академік Вернадський" декомунізували дороговказ
На станції "Академік Вернадський" декомунізували дороговказ
ГоловнаСпорт

Збірна України здобула 8 медалей на чемпіонаті Європи з греплінгу

З яких – 3 золоті.

Збірна України здобула 8 медалей на чемпіонаті Європи з греплінгу
Фото: Федерація грепплінгу України

У столиці Румунії Бухарест пройшов чемпіонат Європи з греплінгу (стиль ближнього бою в єдиноборствах з використанням борцівської техніки захоплень).

За підсумками змагань збірна України виборола 8 медалей (3 золоті, 1 срібна, 4 бронзові).

Чемпіонами Європи стали Павло Максимчук (77 кг); Роман Кизюк; (92 кг) та Вікторія Синявіна (58 кг).

Срібну медаль завоював Іван Малін (100 кг).

Підписуйтесь на наш Google News

Бронзовими медалістами стали Дмитро Баранов (62 кг), Діана Григоренко (58 кг), Сніжана Морар (64 кг) та Флоріка Лучич (64 кг).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також