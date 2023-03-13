Збірна України здобула 8 медалей на чемпіонаті Європи з греплінгу

З яких – 3 золоті.

У столиці Румунії Бухарест пройшов чемпіонат Європи з греплінгу (стиль ближнього бою в єдиноборствах з використанням борцівської техніки захоплень).

За підсумками змагань збірна України виборола 8 медалей (3 золоті, 1 срібна, 4 бронзові).

Чемпіонами Європи стали Павло Максимчук (77 кг); Роман Кизюк; (92 кг) та Вікторія Синявіна (58 кг).

Срібну медаль завоював Іван Малін (100 кг).

Бронзовими медалістами стали Дмитро Баранов (62 кг), Діана Григоренко (58 кг), Сніжана Морар (64 кг) та Флоріка Лучич (64 кг).