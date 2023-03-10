У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" виборов у Варшаві нічию в протистоянні з "Фейєноордом" – 1:1.

Не програти "гірникам" посприяла, не в останню чергу, надійна гра голкіпера Анатолія Трубіна, який зробив кілька чудових сейвів.

Один із них був включений УЄФА до шорт-листу найкращих порятунків тижня у цьому турнірі.

Тимчасовими "попутниками" голкіпера збірної України виявилися: Метт Тернер з "Арсеналу", Клаудіо Браво з "Бетісу", Антоніо Адан зі "Спортінга" (двічи) та Антоніо Моріс з "Уніон Берлін".

Нагадаємо, у лютому після матчів у відповідь 1/16 фіналу ЛЄ

УЄФА включив Трубіна до номінантів на приз кращого гравця тижня цього турніру.