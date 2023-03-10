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УЄФА знову відзначив Трубіна: сейв голкіпера "Шахтаря" - у топ-6 порятунків тижня у Лізі Європи

Надійна гра Анатолія дозволила "гірникам" зберігти шанси на чвертьфінал.

УЄФА знову відзначив Трубіна: сейв голкіпера "Шахтаря" - у топ-6 порятунків тижня у Лізі Європи
Анатолій Трубін
Фото: EPA/UPG

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" виборов у Варшаві нічию в протистоянні з "Фейєноордом" – 1:1.

Не програти "гірникам" посприяла, не в останню чергу, надійна гра голкіпера Анатолія Трубіна, який зробив кілька чудових сейвів.

Один із них був включений УЄФА до шорт-листу найкращих порятунків тижня у цьому турнірі.

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Тимчасовими "попутниками" голкіпера збірної України виявилися: Метт Тернер з "Арсеналу", Клаудіо Браво з "Бетісу", Антоніо Адан зі "Спортінга" (двічи) та Антоніо Моріс з "Уніон Берлін".

Нагадаємо, у лютому після матчів у відповідь 1/16 фіналу ЛЄ 

УЄФА включив Трубіна до номінантів на приз кращого гравця тижня цього турніру.

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