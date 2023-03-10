У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" упустив перемогу у Варшаві проти "Фейєноорда" – 1:1.
Єдиний гол "гірників" записав на свій рахунок Ярослав Ракицький. Для цього захиснику "Шахтаря" довелося підключити рідкісну, як для удара по м'ячу, частину тіла – поперек.
На жаль, навички еквілібриста залишилися поза увагою футбольними експертами УЄФА, які не включили диво-гол Ракицького до номінантів на приз голу тижня Ліги Європи.
Замість українця Європейський футбольний союз представив таких претендентів:
- Антоні з "Манчестер Юнайтед" у поєдинку проти "Бетіса" – 4:1
- Йосип Юранович з "Уніону Берлін" у матчі проти "Рояль Уніона" – 3:3
- Керем Демірбай ("Байєр" – "Ференцварош" – 2:0)
- Анхель Ді Марія ("Ювентус" – "Фрайбург" – 1:0).Для порывняння - гол Ракицького.
⚽️ Four top #UEL goals to choose from!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023
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