У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" упустив перемогу у Варшаві проти "Фейєноорда" – 1:1.

Єдиний гол "гірників" записав на свій рахунок Ярослав Ракицький. Для цього захиснику "Шахтаря" довелося підключити рідкісну, як для удара по м'ячу, частину тіла – поперек.

На жаль, навички еквілібриста залишилися поза увагою футбольними експертами УЄФА, які не включили диво-гол Ракицького до номінантів на приз голу тижня Ліги Європи.

Замість українця Європейський футбольний союз представив таких претендентів: