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Україна виграла медальний залік на Кубку Європи з метання

У скарбничці нашої збірної 5 медалей.

Україна виграла медальний залік на Кубку Європи з метання
Михайло Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch

У португальській Лейрії завершився Кубок Європи з метання.

Збірна України виграла медальний залік. У скарбничці нашої команди 5 медалей, з яких 4 – найвищої гідності.

Переможцями ставали Валерія Іваненко-Кириліна, Михайло Кохан, Артур Фельфнер і Роман Кокошко. Крім того віцечемпіоном став Михайло Бродін.

Аналогічну кількість медалей виборола збірна Німеччини, однак у неї лише два "золота", два "срібла" та одна "бронза".

В Італії на одну медаль більше, але також менше золотих нагород.

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Медальний залік Кубка Європи з метання.

  1. Україна - 5 медалей (4 золота + 1 срібло)
  2. Німеччина - 5 медалей (2 золота + 2 срібла + 1 бронза)
  3. Португалія - 3 медалі (2 золота + 1 срібло)
  4. Італія - 6 медалей (1 золото + 1 срібло + 4 бронзи)
  5. Норвегія - 2 медалі (1 золото + 1 срібло).
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