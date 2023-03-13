Україна виграла медальний залік на Кубку Європи з метання

У португальській Лейрії завершився Кубок Європи з метання.

Збірна України виграла медальний залік. У скарбничці нашої команди 5 медалей, з яких 4 – найвищої гідності.

Переможцями ставали Валерія Іваненко-Кириліна, Михайло Кохан, Артур Фельфнер і Роман Кокошко. Крім того віцечемпіоном став Михайло Бродін.

Аналогічну кількість медалей виборола збірна Німеччини, однак у неї лише два "золота", два "срібла" та одна "бронза".

В Італії на одну медаль більше, але також менше золотих нагород.

Медальний залік Кубка Європи з метання.