Україна виграла медальний залік на Кубку Європи з метання

У португальській Лейрії завершився Кубок Європи з метання.
Збірна України виграла медальний залік. У скарбничці нашої команди 5 медалей, з яких 4 – найвищої гідності.
Переможцями ставали Валерія Іваненко-Кириліна, Михайло Кохан, Артур Фельфнер і Роман Кокошко. Крім того віцечемпіоном став Михайло Бродін.
Аналогічну кількість медалей виборола збірна Німеччини, однак у неї лише два "золота", два "срібла" та одна "бронза".
В Італії на одну медаль більше, але також менше золотих нагород.
Медальний залік Кубка Європи з метання.
- Україна - 5 медалей (4 золота + 1 срібло)
- Німеччина - 5 медалей (2 золота + 2 срібла + 1 бронза)
- Португалія - 3 медалі (2 золота + 1 срібло)
- Італія - 6 медалей (1 золото + 1 срібло + 4 бронзи)
- Норвегія - 2 медалі (1 золото + 1 срібло).