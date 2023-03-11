Уряд Британія закликав спонсорів Олімпіади не допустити участі росіян та білорусів у іграх

Уряд Великої Британії закликав компанії-спонсори Олімпійських ігор чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі. Йдеться в першу чергу про Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa.

Про це повідомляє The Guardian.

“Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені. Ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях”, – йдеться у листі міністр культури Британії Люсі Фрейзер до спонсорів ігор, які схиляються до послаблення заборони для росіян і білорусів.

У листі зазначається, що поки занепокоєння та відсутність конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, не можна допускати російських і білоруських спортсменів до змагань.

Тим часом у МОК продовжують шукати шляхи, які дозволять вищезазначеним спортсменам змагатися під “нейтральним” статусом.

Велика Британія разом із 34 іншими країнами стверджує, що ситуація в Україні погіршилася після першого рішення МОК у лютому минулого року накласти заборону, саме тому Росія та Білорусь не повинні повертатися, поки Путін не припинить війну.

Нагадаємо, нещодавно Олімпійські комітети Африки виступили за допуск росіян до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі.