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МОК відреагував на допуск росіян до змагань під егідою FIE

Це не стосується участі в Олімпійських іграх.

МОК відреагував на допуск росіян до змагань під егідою FIE
Фото: Global Look Press

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) прокоментували допуск російських та білоруських фехтувальників до міжнародних турнірів під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE).

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив до відома рішення FIE. Консультації з усіма зацікавленими сторонами олімпійського руху все ще продовжуються.

Слід зазначити, що дискусії зосереджені на майбутніх міжнародних змаганнях. Це не стосується участі в Олімпійських іграх у Парижі", – цитує заяву МОК xsport.ua.

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Нагадаємо, Федерація фехтування України направила лист у FIE із закликом не допускати росіян та білорусів до турнірів.

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