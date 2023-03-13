МОК відреагував на допуск росіян до змагань під егідою FIE

Це не стосується участі в Олімпійських іграх.

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) прокоментували допуск російських та білоруських фехтувальників до міжнародних турнірів під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE).

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив до відома рішення FIE. Консультації з усіма зацікавленими сторонами олімпійського руху все ще продовжуються.

Слід зазначити, що дискусії зосереджені на майбутніх міжнародних змаганнях. Це не стосується участі в Олімпійських іграх у Парижі", – цитує заяву МОК xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Федерація фехтування України направила лист у FIE із закликом не допускати росіян та білорусів до турнірів.