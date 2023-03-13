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УЄФА ввів щодо "Дніпра-1" трансферний бан.

Клубу тимчасово заборонено реєструвати нових футболістів.

УЄФА ввів щодо "Дніпра-1" трансферний бан.
Філіпе Пірес
Фото: "Дніпро-1"

Пресслужба "Дніпра-1" повідомила, що клубу заборонено реєструвати нових футболістів.

Рішення УЄФА ухвалено через заборгованість перед португальським "Морейренсе" за трансфер Філіпе Піреса, уточнюється дніпрянами.

"Спортивний клуб "Дніпро-1" не відмовляється від зобов’язань та готовий здійснити платіж. Але клуб "Морейренсе" досі не надав весь пакет документів, які необхідні для здійснення ЗЕД-платежу (в умовах воєнного стану порядок розрахунків у зовнішньоекономічній сфері зазнав суттєвих змін).

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Зазначимо, що фахівці нашого клубу спільно з УЄФА, який ознайомлений із ситуацією, працюють над вирішенням проблеми та перебувають на шляху до її розв’язання найближчим часом", - зазначається у заяві клубу.

Нагадаємо, 27-річний Пірес так і не дебютував за "дніпрян", скориставшись анексом FIFA. В оренді Філіпе грав у голландському "Ден Хаазі", бразильському "Жувентуді", а зараз виступає за грецький "Волос".

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