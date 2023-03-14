МОК закликав британський уряд "поважати автономію спорту" стосовно Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) висловив сподівання, що британський уряд "поважатиме автономію спорту" після того, як його державний секретар з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер написала членам програми МОК "Олімпійський партнер" (ТОР), включаючи Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa, чинити тиск на комітет через побоювання щодо можливого пом'якшення заборони на допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань, у тому числі – літніх Ігор 2024 року, повідомляє insidethegames.biz. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"МОК прийняв цей лист до уваги. Не урядам вирішувати, які спортсмени у яких міжнародних змаганнях можуть брати участь. Ми дуже сподіваємося, що британський уряд поважатиме автономію спорту, на яку наголошувався у багатьох рішеннях, заявах та резолюціях ООН",- йдеться у повідомленні Олімпійського комітету.