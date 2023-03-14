Промоутер Ф'юрі відреагував на ультиматум свого клієнта з приводу бою з Усиком

Співпромоутер володаря титулу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен висловився про те, що його клієнт пропонує чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександру Усику (20-0, 13 КО) прибрати ]пункт про реванш.

За словами 71-річного британського функціонера, нові вимоги його співвітчизника не завадять організації бою за абсолютну корону.

"Боксери погодилися на поділ гонорару і тому бій відбудеться. Є питання щодо контракту, але це не буде проблемою. Я знаю, що ми впораємося.

Що стосується Тайсона, то він просто виставляє все на показ, каже: "Чому б нам не поставити все на кін? Навіщо тобі реванш? Давай просто поб'ємося", - цетує Воррена Boxing Social. Підписуйтесь на наш Google News

"Зараз у всіх сторін є проект контакту, і ми працюємо над кожним пунктом. Більша частина контракту узгоджена і залишилося ще вирішити деякі дрібні моменти. Я впевнений, що ми це зробимо", - зазначив промоутер.

Додамо, що титульний бій заплановано на 29 квітня у Лондоні на "Вемблі".