Міністр молоді та спорту України, голова НОК України та колишній президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт відреагував на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо повернення російських та білоруських спортсменів до турнірів.

"Це дуже ганебне рішення, яке, на жаль, ми бачили. Я брав участь у голосуванні, виступав і Ольга Харлан виступала. На жаль, африканські, арабські та пострадянські країни підтримали російських та білоруських спортсменів.

Я хочу відзначити, щоб усі зрозуміли: останні десять років FIE існує за російські кошти. Президентом є Алішер Усманов - він не повністю пішов із Федерації, а тимчасово. Там все контролюється росіянами, які повністю підготували це рішення.

Ми вже відчували, що це відбуватиметься, бо у листопаді був позачерговий конгрес, на якому вони перенесли це рішення на березень", - заявив Гутцайт.

"І зараз, коли вони почули від МОК, від Томаса Баха, що розпочато консультації щодо повернення російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором... Впевнений, це був меседж для Федерації фехтування, щоб вони почали діяти та домовлятися з країнами, яким взагалі байдуже фехтування , тому що в Африці та арабському світі його практично немає.

Ми побачили єдність європейських країн, США нас підтримали. Але, на жаль, країн з Африки та Азії більше, тому починаючи з квітня на фехтувальних доріжках можуть з'явитися росіяни та білоруси", - припустив президент НОК.