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Циганков визнано найкращим гравцем "Жирони" у матчі проти "Атлетико" за версією Whoscored

Каталонці мінімально поступилися "матрацникам".

Циганков визнано найкращим гравцем "Жирони" у матчі проти "Атлетико" за версією Whoscored
Віктор Циганков
Фото: EPA/UPG

У рамках заключного матчу 25-го туру іспанської Ла Ліги клуб українця Віктора Циганкова "Жирона" приймала мадридський "Атлетико".

Матч завершився мінімальною перемогою гостей – 1:0. Гол, який вирішив результат поєдинку, забив на 90+4 хвилині Альваро Мората, який вийшов на заміну пів годинами раніше.

Зазначимо, що Циганков вийшов у стартовому складі та відіграв 87 хвилин.

Авторитетний статистичний портал Whoscored виставив українцеві поряд з Алейшем Гарсією і Сантьяго Буено найвищу оцінку серед господарів – 6,8 балів.

"Атлетико" продовжує утримувати 3-е місце у турнірній таблиці, тоді як каталонці влаштувалися на 12-му місці.

Огляд матчу "Жирона" - "Атлетико".

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