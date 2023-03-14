Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
ГоловнаСпорт

В УАФ відреагували на інформацію про відсторонення Павелка від посади

"Продовжує виконувати обов'язки".

В УАФ відреагували на інформацію про відсторонення Павелка від посади
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на рішення Печерського суду про продовження відсторонення президента організації Андрія Павелка від посади.

В УАФ зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності, а функціонер продовжує виконувати свої обов'язки.

"Інформація про відсторонення від обійманої посади президента УАФ Андрія Павелка не відповідає дійсності.

Сьогодні відбулося засідання щодо "продовження" строку дії тимчасового «відсторонення» президента УАФ Андрія Павелка від посади. Суд "продовжив" такий строк до 13 травня. Проте продовження de-jure та de-facto не відбулося.

Рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Андрія Павелка, не набрало законної сили! Бо суддя встановив особливий порядок його виконання - рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції, - йдеться в заяві на сторінці УАФ у Facebook.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Тому наразі таке рішення не набуло чинності. Андрій Павелко, як і генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, оскаржили попередні ухвали суду й сьогодні продовжують виконувати свої посадові обов’язки. Апеляційний розгляд триває.

Разом із тим прокурор узагалі не міг ініціювати продовження відсторонення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а строк відсторонення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати", - зазначено в заяві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також