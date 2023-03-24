Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній відбірковий матч Євро-2024 проти України

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт після перемоги у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Італії (2:1) поділився очікуваннями від поєдинку з командою України, для якої матч на "Вемблі" буде дебютним у єврокампанії.

"Доведеться думати про вибір складу. Але ми маємо отримати позитивний результат на "Вемблі", бо перемога над Італією буде вагомою, якщо ми переможемо у неділю. Це ми сказали гравцям одразу після гри. У понеділок вони можуть вирушати будь-куди", - цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

"Буде нелегко – Україна пропускала перший тур. На нас чекає переліт, відновлення – деякі хлопці отримали забиті місця. У неділю нам знадобиться найбільша підтримка на Вемблі", що забезпечить нам емоційне піднесення.

І якщо ми зможемо зіграти так, як це робили у першому таймі (проти італійців, - прим. LB.ua), фанатам це сподобається. Але ми гратимемо проти дуже сильної команди" - підсумував наставник "Трьох левів".

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться 26 березня, початок – о 19:00 за київським часом.