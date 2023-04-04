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Суд скасував слухання щодо апеляції Павелка на його відсторонення від обов’язків голови УАФ

Президент УАФ не зміг прийти до суду через ковід.

Суд скасував слухання щодо апеляції Павелка на його відсторонення від обов’язків голови УАФ
Андрій Павелко
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Слухання у Київському апеляційному суді апеляції президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка на судове рішення про відсторонення його від обов’язків голови УАФ до 13 травня 2023 року скасували, інформує sportarena.com.

Як повідомив адвокат Павелка, президент УАФ не зміг з’явитися до суду, оскільки захворів на коронавірус. Нової дати слухання не повідомляється.

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Раніше Печерський районний суд міста Києва продовжив відсторонення Павелка від посади до 13 травня. Суддя задовольнив відповідне клопотання прокуратури. Раніше голову УАФ відсторонили від посади до 17 березня.

В УАФ вважають, що рішення щодо Павелка та генсека УАФ Юрія Запісоцького не мають законної сили, оскільки ще не розглянуті апеляції щодо попереднього рішення.

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