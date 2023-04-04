WBA зобов'язала Усика почати переговори про захист титулу з Дюбуа

WBA на своєму офіційному сайті оголосила, що її комітет замовив переговори про титульний поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і чемпіоном WBA (Regular) Даніелем Дюбуа. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Напередодні сторонам було надіслано офіційне повідомлення розпочати переговори, які будуть тривати з 4 квітня по 2 травня.

The WBA Championships Committee ordered the bout between Heavyweight Super Champion Oleksandr Usyk and Daniel Dubois.



The organization sent the communication to the parties today with a 30-day negotiation period starting on April 4 and ending on May 2 #UsykDubois — WBA Boxing (@WBABoxing) April 3, 2023

Якщо угода щодо бою між Усиком та Дюбуа не буде досягнута до 2 травня або будь-яка зі сторін відмовиться вести переговори, WBA може виставити бій на аукціон з поділом гонорарів 75% на Усика та 25% на Дюбуа.