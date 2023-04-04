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WBA зобов'язала Усика почати переговори про захист титулу з Дюбуа

Даніель є обов’язковим претендентом.

WBA зобов'язала Усика почати переговори про захист титулу з Дюбуа
Даніель Дюбуа (праворуч)
Фото: EPA/UPG

WBA на своєму офіційному сайті оголосила, що її комітет замовив переговори про титульний поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і чемпіоном WBA (Regular) Даніелем Дюбуа.

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Напередодні сторонам було надіслано офіційне повідомлення розпочати переговори, які будуть тривати з 4 квітня по 2 травня.

Якщо угода щодо бою між Усиком та Дюбуа не буде досягнута до 2 травня або будь-яка зі сторін відмовиться вести переговори, WBA може виставити бій на аукціон з поділом гонорарів 75% на Усика та 25% на Дюбуа.

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