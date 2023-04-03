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Всесвітня федерація тхеквондо допустила російських спортсменів до змагань

Першим змаганням за участю росіян буде ЧС-2023

Всесвітня федерація тхеквондо допустила російських спортсменів до змагань
Фото: edition.cnn.com

Всесвітня федерація тхеквондо (WT) допустила спортсменів із РФ та РБ на змагання під егідою організації.

"Годину тому закінчилася рада Всесвітньої федерації тхеквондо. Прийнято рішення про допуск російських та білоруських спортсменів.

Першим стартом, який проходитиме з ними, буде чемпіонат світу в Азербайджані", - цитує головного тренера збірної Росії Вадима Іванова xsport.ua.

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Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів до міжнародних турнірів, назвавши це рішення "зрадою справжнього духу спорту".

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