Потенційний суперник Усика назвав українця занадто маленьким для нього

Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (15-0, 13 КО) оцінив можливість проведення бою проти чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО).

На думку хорватського боксера, він зможе розібратися з українцем у потенційному поєдинку і стати чемпіоном світу.

"Було б чудово побитися з Усиком. Я сподіваюся, що цей бій буде наступним, але я просто хочу битися. Від моменту мого останнього бою минуло багато часу. Я готовий повернутися в ринг. Я хочу битися. Мені без різниці з ким.

Якщо Усик буде наступним, то, звичайно, я цього хочу. Чи знищу я та його? Безперечно. Він надто маленький для мене. Я надто сильний для нього. Я впевнений, що поб'ю всіх, але побачимо. Майбутнє покаже, хто найкращий", - заявив Хргович у коментарі iD Boxing.